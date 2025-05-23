西沙第1B期SIERRA SEA明日賣216伙　截收逾2.6萬票、超購119.3倍

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1B期SIERRA SEA 明日（24日）再展開銷售241伙，當中價單佔216伙，折實平均呎價12,055元，另招標25伙。市場消息指初步估算已收到逾26,000個購樓意向登記，以價單216伙計，超購119.3倍。



明日銷售將於早上10時正式開始，當中戶型涵蓋一房至三房，當中18伙一房、164伙兩房，以及34伙三房，實用面積302至807平方呎，折實價由325.9萬至1,102.2萬元，折實呎價9,951至13,761元。

共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積約650呎或以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙單位。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。