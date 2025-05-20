西沙第1B期SIERRA SEA加推最後80伙　入場325萬起　周六再賣241伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1B期SIERRA SEA 今日（20日）再加推80伙，入場費332.4萬元。同時落實本周六（24日）再展開銷售241伙，當中價單佔216伙，折實平均呎價12,055元，另招標25伙。項目將於周四（22日）截飛。



新地代理執行董事陳漢麟表示，是次加推的5號價單提供80伙，包括4伙一房、59伙兩房及17伙三房，扣除最高15%折扣優惠，折實售價332.4萬至1,102.2萬元，折實呎價10,102元至13,761元。當中包含中高層單位，及2伙連家具裝修發售的單位。

新地副董事總經理雷霆表示，近日港元拆息下跌不少，按息下跌推動，供樓平過租樓的時代重臨，不少買家是由租變買，同時銀行存款利息下跌不少，預計下半年會有更多資金流入物業市場推動樓市成交暢旺，預期樓價會有5至10%溫和升幅。

周六價單銷售216伙 入場費325.9萬

項目周四晚上8時截票，周六早上10時正式開售，當中價單銷售216伙，當中戶型涵蓋一至三房，當中18伙一房、164伙兩房，以及34伙三房，實用面積302至807平方呎，折實價由325.9萬至1,102.2萬元，折實呎價9,951至13,761元。

共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積約650呎或以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙單位。