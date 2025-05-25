銀主沽貨4年累劈850萬　1250萬沽元朗娉廷洋房　上手輸768萬離場

二手市場疲弱，豪宅市場有銀主劈價沽貨。當中元朗娉廷單號洋房銀主盤，以1,250萬元沽出，呎價7,926元，據知銀主歷時近4年累劈近4成或850萬元沽價。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗娉廷單號洋房，實用面積1,577平方呎，屬四房套間隔，附連大花園連一個車位。

放盤近4年累劈4成

據了解，銀主在2021年7月已經放賣，當時開價2,100萬元，新近劈至1,290萬元求售，最終歷時近4年，單位累劈近4成或850萬元，終以1,250萬元沽出，呎價7,926元。

據知，原業主於2017年3月以2,018.4萬元連車位一手購入，洋房及後淪為銀主盤，以是次成交價計，單位較8年前買入價蝕讓768.4萬元，期內8年貶值38%。