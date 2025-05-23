藍灣半島三房銀主盤850萬推拍 低估價2成 附企理裝修、享全海景
撰文：李明珠
出版：更新：
銀主持續於拍賣場低價放售單位去存貨。小西灣藍灣半島一伙三房銀主盤，最新開價850萬元推出拍賣，呎價11,580元。單位於2003年買入，最新開拍價較當年買入價高出462萬元，期内升值1.2倍。
忠誠拍賣表示，該單位為藍灣半島9座47樓D室，實用面積734平方呎，三房間隔。圖片可見，單位景觀享有全海景，裝修企理。
代理指，收樓時上去單位參觀後亦覺得保養嶄新，估計單位早年有再翻新過。單位屬銀主盤，最新開價850萬元推拍，折合呎價11,580元。
↓↓藍灣半島9座47樓D室↓↓
開價低估價兩成
代理表示，同類全海景單位目前市價約1,300萬元左右，是次單位開價低市價約34%。另外單位銀行估價約1,076萬元，是次開價亦低估價約21%。
原業主於2003年11月以388萬元買入單位，持貨約22年，最終單位被銀主沒收並放售，最新開價較當年買入價帳面高出462萬元，單位期内升值1.2倍。
移民業主對後市心淡 「1字頭」推拍何文田私樓 樓價慘跌6成！業主急套現！尖沙咀新裝私樓三房428萬劈價推拍 送天台呎價僅9千深井皇璧複式豪宅4900萬推拍 影后趙薇曾為業主 13年間貶值三成元朗開放式村屋56萬「深圳價」推拍！半價蝕賣送天台 仲要近地鐵借財仔60萬慘變銀主盤！康城兩房新樓市價8折推拍 一手貨貶值3成離島八百呎兩房200萬推拍 呎價2500元有找 客廳直望無敵海景火炭星凱．堤岸入伙2年首現銀主盤 一房469萬推拍、低四年前42%