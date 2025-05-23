藍灣半島三房銀主盤850萬推拍　低估價2成　附企理裝修、享全海景

銀主持續於拍賣場低價放售單位去存貨。小西灣藍灣半島一伙三房銀主盤，最新開價850萬元推出拍賣，呎價11,580元。單位於2003年買入，最新開拍價較當年買入價高出462萬元，期内升值1.2倍。



忠誠拍賣表示，該單位為藍灣半島9座47樓D室，實用面積734平方呎，三房間隔。圖片可見，單位景觀享有全海景，裝修企理。

代理指，收樓時上去單位參觀後亦覺得保養嶄新，估計單位早年有再翻新過。單位屬銀主盤，最新開價850萬元推拍，折合呎價11,580元。

↓↓藍灣半島9座47樓D室↓↓

開價低估價兩成

代理表示，同類全海景單位目前市價約1,300萬元左右，是次單位開價低市價約34%。另外單位銀行估價約1,076萬元，是次開價亦低估價約21%。

原業主於2003年11月以388萬元買入單位，持貨約22年，最終單位被銀主沒收並放售，最新開價較當年買入價帳面高出462萬元，單位期内升值1.2倍。