同人唔同命！一手業主血蝕4成賣馬鞍山雲海 投資者平執後大賺1球
撰文：李明珠
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市場氣氛改善，部分半新盤罕見錄短炒成交。馬鞍山雲海一伙三房單位最新以848萬元沽出，呎價約14,181元。原業主於去年11月成功以蝕讓價承接單位，持貨僅半年，帳面勁賺約97萬元，單位短時間内升值超過1成。
中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，該單位為雲海榕海臺Maple Court 2座中層C室，實用面積598平方呎，三房間隔。原業主於去年11月買入單位後，見市況好轉，於是叫價860萬元放盤。日前獲區内用家議價後以848萬元易手，折合呎價約14,181元。
扣際稅款及使費仍實賺逾61萬
而原業主則於2024年11月以751萬元蝕讓價購入單位，持貨僅半年，是次易手帳面快速獲利97萬元，單位期內升值12.9%。若連同稅務及佣金等使費計算，料實際獲利逾61萬元離場。
第一手業主慘蝕四成
值得留意的是，單位再對上一個業主是於2018年以1,245萬元一手買入單位，買入約6年後便蝕讓放售予原業主，期間帳面勁蝕494萬元，當時蝕幅高達四成。
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