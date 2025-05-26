炒家試炒屯門居屋兆禧苑　買入半年僅升值10萬蚊　扣完使費得個吉

市場短炒個案增加，部分投資者轉投居屋市場尋找機會。屯門兆禧苑一伙兩房單位最新以346萬元自由市場價沽出，呎價約8,337元。原業主於半年前買入單位，帳面獲利約10萬元，升幅僅3%。但扣除使費後，預計實際所賺金額少於3萬元。



美聯物業區域營業董事梁浩文表示，該單位為兆禧苑E座樂禧閣高層2室，實用面積415平方呎，兩房間隔。原業主最初叫價355萬元自由市場價放盤，由於單位位處高層，開揚景觀，獲同區客垂青並洽購。最終經議價後單位以346萬元成交，折合呎價約8,337元。

持貨半年僅升值10萬、屬明賺實蝕

代理指，是次單位屬市價成交。對上一宗同類成交為D座37樓2室，面積間隔相同，以365萬元自由市場價沽出，呎價約8,795元。

原業主於2024年12月以336萬元購入單位，持貨至今僅約半年，是次轉手帳面獲利約10萬元，期間單位輕微升值約3%。不過扣除使費後，預計實際所賺金額少於3萬元。