周末新盤錄307宗　西沙Sierra Sea兩期6輪銷售沽清　累售1520伙

周末有大型新盤推售，帶動一手交投量。過去兩日（24、25日）新盤市場錄得約307宗成交，較上周的473宗下跌約35%。當中新地（0016）旗下西沙第1B期SIERRA SEA於周六第三輪銷售216伙，即日沽清。項目兩期推售至今共6輪銷售的價單單位均全數沽清，創集團歷史，售出的單位涉及逾1,520伙，套現約85億元。



最大手買家斥資1700萬

第1B期SIERRA SEA於周六進行第三輪銷售216伙單位，即日全數沽清。當日共錄得約12組大手客，其中最大手買家斥資約1,700萬元，購入2伙三房單位。另外亦招標標售出5伙特色單位，包括1B期第2座23樓D室，實用面積691平方呎，連58平方呎平台及479平方呎天台，成交價1,191.8萬元，呎價17,247元。

SIERRA SEA兩期一個月內累售出逾1,520伙，套現約85億元。

項目6輪銷售即日沽清、創集團歷史

新地（0016）副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA兩期項目已連續進行6輪銷售，均即日沽清所有價單單位，創集團大型新盤歷史，亦相信是香港地產界的一項紀錄。項目於一個月內累售出逾1,520伙，套現約85億元。

展望下半年，集團將會繼續積極推盤，包括屯門NOVO LAND第3A期，啟德天璽‧天第2期及SIERRA SEA第2A期，合共近2,000伙。

SIERRA SEA。

屯門凱和山周末累沽16伙、錄姊弟入市買2伙

路勁地產及深圳控股（0604）合作的屯門掃管笏凱和山，於周末兩日共沽出16伙單位，套現逾7,406萬元。售出的單位包括兩房至三房，成交價由360.34萬至986萬元起，呎價介乎8,363至10,006元。

其中有2伙兩房單位由一對姊弟於同日購入，涉及的單位第5座17樓M室，實用面積487平方呎，成交價437.81萬元，折合呎價約8,990元。而另一伙則為對落一層的5座16樓M室。

屯門凱和山。（黃祐樺攝）

長沙灣維港滙III單日連沽11伙、2伙為撻訂重售

信置（0083）、會德豐等合作發展的長沙灣維港滙III，於周日單日連錄11宗成交，總成交金額共涉9,036.62萬元。售出的單位均為一房戶型，實用面積皆為331平方呎，成交價介乎788.91萬至846.04萬元，呎價約23,834至25,560元。

當中有兩伙為撻訂重售單位，涉及的單位包括1B座15樓G室，最新以796.83萬元重新售出，較撻訂前於2021年12月的909.89萬元售價低出逾113萬元。