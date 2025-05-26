新世界黃竹坑滶晨24小時內開標　主人房採酒店靈感設計｜示位曝光

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，今日（26日）首度開放四房示範單位，包括一伙連裝修經改動示範單位及一伙無裝修交樓標準單位。項目將於24小時內公佈首批單位的招標結果。



24小時內公佈首批招標結果

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目的貴賓廳已對外開放約一星期，暫接獲近1000組VIP買家參觀，當中有超過一半為本地豪宅買家。另外，項目亦於上周四上載首張銷售安排，亦招標形式推出部分三房及四房單位，今日為首個截標日，將於24小時內公佈首批招標結果。

新世界何家欣（左）、新世界鄭靜如（右）

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設獨立私人升降機前廳

首先開放示範單位為一伙連裝修及經改動單位，以第1座 (1A) 38樓P2為藍本，實用面積1,706平方呎，原則四房雙套間隔，現改為三房雙套。單位設獨立私人升降機前廳，並特別加入了正壓控制裝置。住戶在平台層電梯大堂拍卡後，正壓控制裝置將會自動連接，配合換氣扇及消毒噴霧，幫住戶消毒並提供潔淨舒適空間。

單位內樓高3.3米，以米色及木質作為主調。客廳連飯廳共長約8.45米，闊約5米，採取寬廣的橫廳設計。客廳放置兩組弧形大梳化，與弧形假天花呼應，配合壁爐裝飾，營造視覺焦點。飯廳亦設大型雲石餐桌及酒櫃，方便住戶宴請親朋。

↓↓滶晨第1A座38樓P2室經改動示範單位↓↓

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主人睡房放雙人大床 可三邊落床

客廳旁為廚房，廚房為梗廚設計，轉角位置設有玻璃窗，可以從客廳望入廚房內，增加空間感。廚房以金銅色為主調，配置Miele廚房家電，包括雙頭電磁爐、炒鑊氣體煮食爐、雙頭氣體煮食爐、焗爐等。

主人睡房則以酒店式設計為靈感，空間寬敞，中間放置雙人大床後仍可三邊落床。房間設有步入式衣櫃，增加儲物空間。主人套廁更參考瑰麗酒店的設計風格，並設有兩個浴缸。

↓↓滶晨第1A座38樓P2室無改動示範單位↓↓