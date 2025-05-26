內地專才「一炮過」繳年租兼兩個月按金34.3萬　租愉景新城三房套

荃灣區住宅租務市場暢旺。有內地專才為求業主安心，更「一炮過」預繳一年租金及兩個月按金約34.3萬元承租。



美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，是次租賃成交為荃灣愉景新城1座中層E室， 實用面積656平方呎，屬三房套間隔。

單位自2019年起自住，搬走後將其翻新並以2.5萬元放租，放盤約一星期後獲專才洽租，最終以月租2.45萬元租出，呎租約37元。

↓↓荃灣愉景新城1座中層E室↓↓

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內地專才合一炮過付34.3萬承租

據知， 新租客為內地專才，因鍾情單位靚景及內櫳是正，故即睇樓即議價。同時為求令業主更安心，不但預繳一年租金予業主更加多付兩個月按金，即合「一炮過」付34.3萬元承租。

至於，業主在2019年以955萬元買入，以是次租金計單位租金回報約3厘。鍾家豪續指，愉景新城本月暫錄12宗租賃成交，較上月全月3宗大升3倍。