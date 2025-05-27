中原：普通話拼音客連續兩月破千宗、4月涉114億　大埔上然佔最多

隨着利率回落，內地買家入市意欲提升。中原地產最新數據顯示，2025年4月份全港私人住宅錄得1,207宗由姓名採用普通話拼音的買家入市個案，較3月份的1,212宗略減，但已連續兩個月維持逾千宗水平。



受惠於預算案將100元印花稅優惠門檻放寬，內地買家及投資者入市態度轉趨積極，帶動樓市交投連升兩個月。4月全港一、二手私人住宅共錄得5,126宗買賣登記，較3月的4,907宗上升約5%。其中，普通話拼音買家佔1,207宗，佔整體比重逾兩成。



普通話拼音買家4月總入市額逾114億

該類買家於4月份的總入市金額逾114億元，較3月份的105億元上升逾8%，為連續第二個月突破百億元水平，並創下近五個月新高。平均每宗成交樓價約947萬元，按月回升近一成，顯示內地客購買力仍然強勁。

2025年首四個月，普通話拼音買家共錄得3,782宗入市個案，當中一手佔1,652宗，二手佔2,130宗，總涉資逾343億元。相比2024年同期的4,095宗及466億元，分別按年下跌7.6%及26%。去年2月政府宣布全面撤辣，當時曾帶動大量內地買家來港置業。

4月大埔上然最受內地客歡迎 佔比近兩成

至於4月最受內地買家歡迎的新盤，為萬科香港旗下的大埔上然，全月售出424伙，當中81宗成交屬普通話拼音買家，佔比近兩成，成為月內最受內地客歡迎的樓盤。

其次為新地（0016）天水圍YOHO WEST，共售出192伙，其中30宗為普通話拼音買家購入。

另外，內地客亦鍾情鐵路上蓋項目，位於黃竹坑站上蓋的港島南岸屋苑，以及何文田站瑜一，上月該類買家比例同樣近六成。

按地區劃分，4月普通話拼音買家入市最多的五個地區依次為，大埔墟（91宗）、啟德新區（79宗）、何文田（47宗）、北角及天水圍（各42宗）。其中啟德新區的普通話拼音買家佔比高達53%，即每兩宗成交便有一宗來自該類買家，為上述地區之冠；而何文田的佔比亦超過四成。