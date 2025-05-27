長者業主唔想「行上行落」 1521萬沽元朗翠巒洋房 15年帳賺三球
撰文：黃祐樺
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樓市表現疲弱，但二手洋房仍有價有市。當中元朗翠巒單號洋房新近以1,520.8萬元沽出，上手15年帳賺逾三球離場。據知原業主為長者，因年紀問題不再想「行上行落」決定沽貨離場。
美聯物業首席助理聯席董事王子超表示，元朗翠巒單號洋房，實用面積1,492平方呎。據知，原業主起初叫價1,550萬元放盤，終劈價29.2萬至1,520.8萬元沽出洋房，減幅約1.9%，成交呎價約10,193元。
不想行上行落 轉買大埔分層戶
據知，原業主為長者因年紀問題不再想「行上行落」，故放售今次洋房並在大埔買入另一伙分層單位自住。新買家為中港商人，睇樓三日即購上述物業自用。
據悉，洋房於2010年11月以1207.03萬元買入，持貨至今近15年，現帳面獲利逾313萬元，物業升值26%。
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