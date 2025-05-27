回佣｜睿峰跌市下呎價破頂惹關注　銷監局邀業主助調查高回佣銷售

原由中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣現樓項目睿峰（前稱恆大．睿峰），兩年前在樓市跌市下屢錄高價成交個案，個別新盤成交呎價突破3萬元，個別特色戶更逼近4萬元，遠遠偏離同區其他新盤，不過相關高價個案擬涉及以高回佣方式進行銷售，涉及高達樓價40%至50%。



近日有指一手住宅物業銷售監管局（銷監局）已向該項目業主發信，就「有關睿峰佣金回贈事宜」邀請業主協助調查。《香港01》就上述情況向相關部門查詢，銷監局回覆表示，局方不會評論個別個案。惟局方如發現任何涉嫌違反《一手住宅物業銷售條例》的情況，會跟進調查。



地監局：如涉地產代理違規、會適當跟進

至於地產代理監管局（地監局）回覆表示，， 會向一手住宅物業銷售監管局（銷售監管局）了解有關事件，如涉及持牌地產代理作出違規行為，地監局會作出適當跟進。

長沙灣睿峰。

睿峰兩年前在跌市下不斷攀升 呎價4萬逼近港島半山豪宅

據差估署資料，香港樓價在2021年9月達到歷史高位398.1點，其後一直下滑，至今已累積下挫近三成。不過長沙灣新盤睿峰在2023年大部份時間卻未有跟隨大市，新盤平均成交呎價持續攀升，由2023年2月份的2.3萬元，升至2023年12月份的3.3萬元，與跌市呈相反方向。其中個別連平台單位，成交呎價更接近4萬元，與港島半山豪宅相若。

傳採高回佣銷售 高達樓價40%至50%

當時有媒體報道，睿峰成交呎價高昂，主要由於採用高回佣方式進行銷售，相關回佣金額高達樓價的40%至50%，因此引起市場關注該盤單位成交價的真實性。

睿峰成交資料，在2023年底至2024年初錄得多宗呎價逾3萬元的成交個案。中原網站資料。

此外，當時該盤曾出現個別高價成交極速撻訂個案，如在2023年12月，睿峰東翼32樓C室，實用面積489平方呎，兩房間隔。單位最初於該年12月11日以1,707.3萬元沽出，折合呎價34,914元。惟單位於簽訂臨時買賣合約後大約10日，交易再未有進展，買家棄購，損失售價5%或約85.3萬元。

長沙灣睿峰。

前稱恆大．睿峰 「包借呼吸Plan」曾鬧出風波

事實上，睿峰過往也出現不少負面消息，該盤原由中國恒大（3333）持有，前稱恆大．睿峰，在2021年轉讓予合夥股東鼎珮集團後鬧出按揭風波。部分買家原採用發展商提供的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」的90%一按，惟在項目轉讓後只獲發展商提供80%一按，因而無法上會、被殺訂及追收利息。在2021年7月份，數十名買家分別向消委會、一手物業銷售監管局等多個部門求助。

睿峰位於長沙灣東京街29號，發展商為TWIN CITY HOLDINGS LIMITED，於2021年4月份入伙。睿峰共有2座，提供414個單位，實用面積203至758平方呎。

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