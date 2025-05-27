科達湯君明1100萬買中環振邦大廈全層 呎價7080元
撰文：李明珠
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商廈市場低迷，不過部分投資者趁機撈底入市。科達地產主席湯君明早前購入中環振邦大廈全層單位，作價1,100萬元，呎價約7,080元。據悉其因本身已持有該廈單位，是次見單位造價合適決定再增持。
上述涉及的單位為中環皇后大道中58至60號振邦大廈中層全層單位，面積約1,554平方呎，大廈屬乙級商廈。單位於上月底以1,100萬元沽出，折合呎價約7,080元。
湯君明增持同廈單位
資料顯示，新買家以Silverlite Company Limited作登記，公司股東及董事均包括湯君明等。據悉，湯君明指是次入市皆因本身已經在該廈持有物業，所以對該廈熟識，而是次單位造價合理，故決定再增持投資。
原業主於1994年以800萬元購入單位，現以遺產貨形式售出，持貨約31年，最新成交價帳面升值300萬元，升幅約38%。
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