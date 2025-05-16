譚仔米線譚氏家族1600萬沽天水圍商舖　大蝕63%、蒸發45萬碗米線

受本地消費市道低迷拖累，商舖成交價格應聲下挫。其中，由譚仔雲南米線創辦人譚氏家族持有的天水圍嘉湖新北江商場一樓舖位，近日以1,600萬元易手，較12年前的買入價4,300萬元，帳蝕2,700萬元或六成三。以譚仔一碗過橋米線定價大約60元計算，相等於蝕足45萬碗米線。



據了解，新買家為連鎖米線品牌雲桂香，若作自用，將成為該品牌進駐天水圍的首間分店。



雲桂香承接

資料顯示，上述成交舖位為天水圍嘉湖新北江商場1樓新天地廣場B15號舖，建築面積約3,090平方呎。物業原於年初叫價2,100萬元放售，上月大劈約24%至1,600萬元，獲買家雲桂香米線承接，成交呎價約5,178元。

成交舖位為天水圍嘉湖新北江商場1樓新天地廣場B15號舖，建築面積約3,090平方呎。（鄧煥儀攝）

譚仔四妹蝕63%去貨

據悉，原業主為HONOUR GENIUS LIMITED，公司董事之一為譚氏家族成員「四妹」譚艷萍。該公司於2013年7月以4,300萬元購入上述舖位，並曾用作譚仔雲南米線自營店。然而，該分店因經營問題於2021年結業，其後業主於2023年3月以每月15.9萬元租予壽司品牌爭鮮食品，並簽訂三年租約。惟僅經營不足一年，便於去年12月提前退租，舖位再度交吉。

經歷數次租務變動後，直至近日該鋪以1,600萬元成交，譚氏家族持貨約12年，帳蝕2,700萬元或63%。

而新買家名義為廣興集團（WIDE FAMOUS HOLDINGS LIMITED），背後股東及董事之一為雲桂香董事葉盛琳，該舖若作自用，將為天水圍首間分店。

新買家為雲桂香米線，斥1,600萬元接貨。（黃偉倫攝）

年內兩度蝕讓商舖 對上一宗蝕足七成

翻查資料，譚氏家族成員「四妹」譚艷萍及「五哥」譚澤均近期持續處置資產，這已是半年內第二宗大幅蝕讓成交個案。對上一宗涉及嘉湖新北江商場1樓新天地廣場C69號舖，建築面積約2,324平方呎，曾自用作譚仔雲南米線分店。

該舖位去年初叫價2,000萬元，其後大幅減價45%至1,160萬元，最終今年一月劈至1,100萬元連租約沽出，呎價約4,733元。值得關注的是，現租戶優品360（2360）每月支付10萬元租金，為新買家帶來約10.9厘的租金回報。譚仔家族於2012年5月斥3,680萬元購入舖位，帳面虧損達2,580萬元，舖位貶值高達70.1%。