「收租王」永倫金鐘遠金海景戶　叫價6116萬、較7年前高峰貶63%

「收租王」永倫集團再度放售旗下商業物業。永倫主席倫耀基旗下的茂盛控股（0022），新近委託代理放售金鐘遠東金融中心極高層海景單位，意向價6,116萬元，較7年前商廈高峰期的購入價，大幅低逾1億元約或63%。



第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，上述放售物業為金鐘遠東金融中心47樓1室，建築面積約2,780平方呎，坐擁開揚海景景觀，物業交吉放售，意向價6,116萬元，呎價約2.2萬元。

2018年買入價1.65億

資料顯示，倫耀基旗下的茂盛控股，於2018年6月以1.65億元購入上述單位，當時成交呎價約5.93萬元。以最新意向價計算，該單位帳面低近1.04億元或62.9%。

金鐘遠東金融中心。（資料圖片 / 江智騫攝）

2月份曾一周內沽3物業、套現近10億

事實上，永倫集團近年頻頻沽售旗下房地產資產，如在2月份一周之內連環沽出3項物業，套現接近10億元。當中包括青衣永倫800酒店以7.65億元沽出，同一周內以1.18億元沽出屯門仁政街地下16號慎成大廈1、2及3樓，以及以1.07億元沽出北角書局街28號國賓大廈2及3樓。

目前永倫集團仍有多項商業物業在市場上放售，包括甲廈單位中環皇后大道中9號34樓、美國銀行中心13樓等。