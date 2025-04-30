香港不死！「生水」不絕！港人重整旗鼓！把握當下！｜汪敦敬

常言道：「Cash is King！」這個現金為王的意思，是指當遇到不景氣市道的時候資金可以得到最大「話事權」！亦是最重要！這點筆者同意！但有些人認為單是手持現金就是萬能成功之道，這點我是不完全同意，因為任何方法也無絕對性！



手持現金只保持到本錢，投資落注手法如何亦是很重要的部分，如果單是追求靜市的時候有足夠資金運用和應付，只要量力而為去投資已經可以！持有現金多過你能夠掌握「執死雞」的能耐，其實也沒必要！或者你根本無打算投資得太多，那過份持有現金未必是好的選擇！何況所謂現金為王，是假設市道永遠差下去，本質上已經是落注沽盤，賭著淡倉，市場上其實還有很多變化！「買有風險！不買也有風險！」「買什麼也有風險！」另外一種手持現金的方法就是掌握「生水」！即是不斷衍生的新收入！無錯「生水」是收入！而好的「現金流」是指投資上的現金流動運作得充沛正常！又是第二個學問！

勝敗乃兵家常事，落注怎不會遇上輸或樓價下跌的時候？更加重要就是我們不要錯過一些入市良機！

筆者經營的祥益地產是否一盤好的生意？視乎你經營的是什麼？如果說要盈利多！根據我們公司的機制及分配利益的系統，祥益的營業員才是賺得最多！我們是追求真正專業模式，是可以培養任何人都能簽單的培訓系統！但正因為人人有單開，在投資上我們是得到一個穩定的現金流！這方面穩定性令到筆者的投資繼續成長！穩定收入令到我們可以在任何最差的市道都持續投資！

其實任何人都有其「生水」！打工的人如果未買樓，支持他的「生水」就是薪金！儲蓄節儉其實都是其中一個策略！那香港這城市又有沒有「生水」？有的！資金、人才甚至新的商舖模式正不斷湧入香港，香港不死！你又如何？是否應該重整旗鼓，不要純粹說賺錢，而是應該好好地為自己將來財務上做一些保障，重整旗鼓，掌握自己財務及「生水」！當知道市場還有生命的時候，你就應該作好部署！本文只是告訴你一個事實，香港和港人充滿「生水」！

（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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