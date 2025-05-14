中港大破美國剪羊毛　妙策化解無限量化｜汪敦敬

5月7日的最近一次美國聯儲局議息，結果是維持利率不變，而香港各大銀行亦隨即宣布最優惠利率維持不變，不過在香港金融中心地位配合了聯繫匯率的輔助下，卻神奇地出現減息！香港P按息雖不減，因為5月上旬金管局向市場四度注資近1300億港元捍衛聯繫匯率制度，銀行體系總結餘相應上升至逾1700億元水平，令港元銀行同業資金流動性增加，港元拆息亦是有所回落。香港今日(5月13日)最新一個月期HIBOR為1.57厘，H按實際利率為2.87厘，終於低於封頂息3.5厘(Cap)，於是業主供樓進一步輕鬆！筆者看到這些新聞不禁苦笑，港人之前其實忽略甚至冷落了身邊的幸福天使了！



香港近20年借貸比率不斷下降！供滿樓的比率不斷上升，存款數字20年來都不斷創新高！香港華洋雜處和一國兩制，令到我們有足夠的自家品牌與獨特功能可以享用，以上一切其實都是幸福！

近年全世界也充滿戰亂，大家活在貿易戰的陰霾下，但相對上香港輕鬆得多，香港背靠祖國下沒有高通脹，甚至失業率長期都是等同全民就業率的3%左右，不去投資的人享受到聯繫匯率下，銀行往往用沒有匯率風險的高息美債產品去為定期高息找數！如有作出投資的人，股票最近兩年多的時間裏回升了8000點！不單只是投資者一個翻身的機會，而且是給予新加入的投資者一個短期豐厚的紅利機會。誰說新世代沒有賺大錢的機會？如果說到樓價下跌，假設你不賣出，仍然可以享受日益向上的收租回報率，這種情況絕對是全世界最幸福的！

不過最幸福的人一樣可以覺得悲觀，因為悲哀是主觀的官感！正如困難中一樣有人能夠快樂一樣！筆者想說銀行體系有19萬億元的城市是快樂的都會，尤其是在中國的國土中！加息時期過分聚積在銀行的資金，大家不難想像在減息時會陸續出來！

其實以上的各點的發生筆者多年前已經評估並分享過，而且在最悲哀的時間仍堅持強調以上對香港有利的特性的重要！過去疫情及暴動這悲哀的幾年，香港難免出現過資產價格動盪，亦有很多人經營香港人的負面情緒，太多人說香港已死！什麼金融中心遺址！不少人為了賺取網上的流量經營悲情！筆者一直堅守的信念是：「香港只要保持金融中心地位，更繁榮的景象一定會回來！」並一直認為近年的股市大回升和M3不斷累積增加，正是清晰印證到香港金融中心不死！地產總有回復合理價位的時候！很多人踐踏及恥笑筆者這個堅持！但我沒所謂，只繼續宣示我相信的信念並與公眾分享！有些宣傳悲情的人沾沾自喜，認為他們唱死了樓市！筆者認為他們空歡喜，因為樓市調整並不是他們心目中所想的泡沫爆破！樓市辣招之下，起碼住宅板塊何來泡沫？香港本應隨着美國無限量化的劇本，價格不斷上升才對！幾年前，筆者的確認為中央會繼續用去除泡沫化解這場劫難！想不到中央還有更高明的部署！

3年來，中國在美國量化貨幣之下出現近乎零的低通脹，而且在逾5%經濟增長之下進行，即是說這不是幸災樂禍者期望的通縮！而是脫離西方經濟模式下更完善新常態。

美國總統特朗普最近發言亦印證筆者的一個觀察，就是美國是很想美元貶值的，但想美元貶值需必須要問過所有貿易夥伴及債主，如果他們也一起貶值，美元便跌入「被升值」的局面，美元被升值這個現象呢其實之前都撰文分享過，這個作用是什麼?大家今天可以看到，美國製造業日益倚賴國外，時至今日已經不能重返美國了！

而美國近兩次剪羊毛也不算成功（不可以將足夠的資金引回美國化解經濟危機），於是乎加息期較長、減息期遲緩、慢及短，過去三年，形成了三個時代的特性(1)高息、(2)低通脹、(3)高匯率(指美元與港元)！資金匯聚在銀行收息！低通脹，令收息的人首次享受到睡覺也賺錢的日子！而高匯率令到貨物容易滯銷，也不需要那麼多錢便可買到。以上三個因素正正是樓價陰乾下下跌的最大結構！樓價和股市都曾下跌，資金呆滯沒有去投資，留在銀行收高息，量化貨幣的大量金錢就「留」在香港這個東方之珠！不斷破紀錄！

定存泛濫已如千仞之水，等待中國的劇本配合時機發作！

還有股市與樓市的低迷令到美國弱勢當資金流出去的時候，容易選擇中國和香港作投資地方，「時間」剛剛好！正如中央計劃大國崛起的時間一樣！天機密碼是2025年！

筆者想說最近金融佈局又有改變，美國關稅戰下通脹上升在所難免，美國正更有決心爭取匯率下跌，即是港元很大機會面對貶值！再加上聯繫匯率機制，無論美國減息與否，香港的H按極大機會因不斷的資金流入而減息！以上三個信號與之前樓價下跌剛好相反，樓價很大機會在谷底回升後出現較長的回升周期。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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