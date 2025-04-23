樓價已平到人人買到　提供「買樓地圖」人人可得溫馨的家｜汪敦敬

香港的樓價已經跌到可以說幾乎任何人都買到樓了，任何人買到樓的意思即是說不同收入的人士，包括申請公屋的人士都可以透過3年左右的儲蓄儲到首期，然後供得起樓，亦過到銀行的審批，雖然大家開始明白這一點，但沒有具體的例子，本文就想列舉大量充足的例子並提供圖表，令到不同收入的人士，包括住公屋甚至劏房的人士、人均入息中位數及其他收入的人士都可以憑圖表找到自己條件能買到的屋苑，筆者是主力及深入二手市場的地產代理，但我經營的地區只有屯門及天水圍，所以深入以該區作為例子，當然，有關上車例子在其他地區都可以找到，極其量沒有那麼多選擇而已，資料如下：



我們先看屯門區二手住宅的呎價水平(圖1)，第二市場(未補地價)租置和居屋的呎價分別是3858元和5565元，自由價居屋是6947元，私樓是8980元。私樓比自由價居屋貴約3成左右。呎價由不足4000元至8000多元的板塊都有選擇！

圖1

其次我們再按樓價和入息去看買家有什麼選擇(圖2)。6.63萬元入息可買800萬元內的聚康山莊三房單位；5.80至6.21萬元入息(白表2人入息限額6萬元)可買701至750萬元的瓏門兩房單位或栢慧豪廷三房單位；5.39至5.80萬元入息可買651至700萬元半新居屋屏欣苑自由價三房單位；4.97至5.39萬元入息可買601至650萬元的御海灣兩房單位或怡峰園三房單位；4.56至4.97萬元入息可買551至600萬元的卓爾居兩房單位或海翠花園三房單位；4.14至4.56萬元入息(兩口子年輕人入息中位數共4.4萬元)可買501至550萬元的南浪海灣兩房單位或屯門市廣場三房單位；3.73至4.14萬元入息可買451至500萬元的御半山兩房單位或新屯門中心三房單位；3.30至3.73萬元入息可買401至450萬元的啟景園兩房單位或嘉湖山莊三房單位；2.89至3.30萬元入息(白表1人入息限額3萬元)可買351至400萬元的邁亞美海灣兩房單位或錦暉花園三房單位；2.48至2.89萬元入息可買301至350萬元的大興花園兩房單位；2.07至2.48萬元入息(稍高於公屋2人入息限額2.02萬元)可買251至300萬元的凱德花園兩房單位。

至於收入更低的人士，例如約1.24萬元入息持綠表資格可以買到約150萬的未補地價公屋(例如良景邨或山景邨)，而劏房人士收入逾2萬元也可上車，二手市場有選擇可配對到。

以上的例子全是以9成按揭、30年期和3.5厘利率來計算，我們劃分了逾10個不同適用的入息板塊，門檻由申請公屋的入息去到6.63萬元，可以說二手市場能夠完全取代到資助房屋的買樓計劃。

補充，若2人富戶收入逾10萬元是可買到樓價約1100萬元瓏門大單位。

希望有關的數字可以給予有力的例子供年輕人去置業，筆者認為政府應該要好好地掌握這個時機資助更多人上車，因為市道有升有跌，景氣的市道始終都會回來，任何人都上到車的機會應該好好地珍惜的。

圖2

（汪敦敬拍攝及提供）

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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