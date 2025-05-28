沙田UNI Residence加推38伙　入場費463萬　本周六首輪推售110伙

萬科香港及永泰（0369）合作發展的沙田顯和里UNI Residence，昨日（28日）加推價單3號共38伙，今批單位折實平均呎價17,266元，入場費463萬元起。另落實本周六（31日）首輪銷售推出110伙。



參考項目第2張價單24伙，折實平均呎價約15,936元，即今次價單3號折實平均呎價17,266元，較第2張高8.34%。



加推價單38伙 入場費463萬

是次加推價單38伙，涵蓋一房至兩房，實用面積由292至394平方呎，價單定價由579.3萬至904.7萬元，扣除最多20%折扣優惠，折實售價由463萬至723萬元，折實實呎15,462至18,522元。

項目同日落實周六共推110伙，當中100伙以價單形式推售，另招標10伙特色戶。包括面積最大32樓A室，屬四房套間隔，實用面積636平方呎，另連326平方呎天台。

↓↓18樓B室示範單位↓↓

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地皮中標價7.8638億 每呎地價8802元

UNI Residence全盤提供240伙，實用面由286至636平方呎，戶型涵蓋開放式至四房，主打一房戶，另設特色戶。項目關鍵日期為2026年9月30日。

翻查資料，永泰地產（0369）與萬科的合夥財團，於2022年9月份以7.8638億元中標上述項目所在地皮。以項目最高住宅樓面約89,341平方呎計算，每呎樓面地價約8,802元。項目由永泰、萬科各佔一半權益。