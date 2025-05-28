汀九星岸洋房「腰斬價」6200萬沽　連稅款及基本使費料勁輸8200萬

二手市場疲弱，汀九星岸一幢面積逾3000平方呎的洋房，最新以近「腰斬價」6,200萬元沽蝕出，上手10年前以近1.16億元買入，是次轉手連當年買入稅款及基本使費，料實蝕近8,200萬元離場。



星岸逾三千呎洋房6200萬沽

據資料指，是次成交為荃灣區汀九段星岸一伙單號洋房，實用面積3,333平方呎，連941平方呎天台、1,281平方呎花園、421平方呎停車位，以及566平方呎庭院。該洋房早前以「蝕讓價」8,000萬元叫價放盤，終累劈1,800萬元至6,200萬元沽出，呎價18,602元。至於新買家姓以聯名形式買入，分別姓高及張。

↓↓星岸單號洋房↓↓

連當年買入稅款及基本使費料實蝕近8200萬

翻查資料，原業主為公司客於2015年11月以近1.16億元購入單位，當時入市採「洋房付款計劃」，僅按照價買家未獲發展商提供任何折扣優惠。

原業主持貨至今約10年，是次轉手帳面蝕讓約5,398.84萬元離場，單位期內貶值46.55%。若加上買入時稅款約2,725.73萬元，以及最新賣出時的佣金開支62萬元，料實蝕更高達8,186.57萬元。

荃灣區汀九段星岸。（網上圖片）