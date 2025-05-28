發展商低息PLAN完結　業主230萬新低價賣屯門新盤開放式、慘蝕26%

樓價持續位處低位，部分早年採用發展商高成數按揭計劃的新樓業主，近期選擇蝕讓出售單位離場。屯門帝御‧金灣一伙開放式單位最新以230萬元沽出，呎價11,111元，造價創屋苑歷史新低。原業主於2020年買入單位，持貨5年帳面蝕讓80萬元離場，蝕幅約26%。



屋苑落成首兩年提供低息供款

市場消息指，該單位為帝御‧金灣3座低層15室，實用面積207平方呎，屬開放式間隔。據悉，原業主當初採用發展商的高成數按揭建期付款計劃入市，協議内容為待項目落成後，首2年可享低息供款。而項目於2022年落成，因此直至今年低息優惠期就已經完結，估計由於供款壓力增加，原業主決定放售單位套現，最終以230萬元易手，折合呎價11,111元。

屯門帝御‧金灣。

造價創屋苑新低、5年貶值26%

資料顯示，是次單位成交價創屋苑歷史新低紀錄。值得留意的是，位處屋苑的5座低層8室，實用面積212平方呎的開放式單位，今年3月同樣以230萬元新低價成交。而該兩伙單位當年均選用了相同的高成數按揭計劃入市。

原業主於2020年以約310萬元一手購入樓花單位，持貨5年至今，現轉手帳面蝕讓80萬元，單位期內大幅貶值26%。

屯門帝御系列新盤，發展商為帝國集團/ 香港小輪。