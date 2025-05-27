睇好北部發展　市區90後租客408萬買元朗尚悅兩房　業主七年蝕26%

拆息持續下跌，推動部分租客「轉租為買」。元朗尚悅一伙兩房單位最新以408萬元沽出，呎價9,623元。原業主於7年前買入單位，帳面蝕142萬元離場，蝕幅高近3成。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，該單位為尚悅5座高層H室，實用面積424平方呎，兩房間隔。原業主最初叫價450萬元放盤，近日獲新買家洽詢。

據悉，新買家為90後年輕人，見近期息口下降，供樓壓力減少，決定棄租轉買。加上新買家自小於市區長大，租樓亦住市區，一直有意轉換新環境，有見元朗區近年發展急速，最終決定議價以408萬元入市，減價48萬元或9%，折合呎價9,623元。

持貨7年貶值26%

參考近期屋苑二手成交，本月一伙同類兩房單位，位處13座1樓G室，實用面積426平方呎，以398萬元成交，與是次單位造價相若。

原業主於2018年2月以550萬元購入單位，持貨約7年轉手，帳面虧損142萬元，單位期內貶值約26%。