峻譽‧渣甸山招標23伙 中信泰富睇好豪宅料最多升一成

中信泰富旗下峻譽‧渣甸山今日（29日）公布最新銷售消息。中信泰富物業代理有限公司董事李肇文表示，項目自5月24日接受預約參觀，至今錄100組準買家參觀，當中8成為本地客，餘下仍然有300組準買家排隊等待參觀，其中6成為本地客、4成為內地客。



樓盤將於下月招標23伙單位，戶型涵蓋兩房至四房，涉及1至2座單位。當中1座11樓以上配備兩個車位、10樓以下配備一個車位，另外2座400平方呎單位亦配一個車位。



李肇文認為，目前係最好時機推售豪宅項目，鑒於目前關稅戰緩和及經濟環境等因素，預期全年豪宅至有5%至10%升幅。該盤將為買家提供210天即供付款計劃，暫以招標形式發售，未有打算以價單形式推售，亦未有為項目設參考價。

左起：中信泰富李肇文、中信泰富李偉明、中信銀行袁妙齡、中信銀行嚴偉德。（黃祐樺攝）

中信泰富有限公司香港地產部董事李偉明表示，項目為注重生活質素的用家及著重資產增值的價值投資者而設，夥中信銀行推按揭優惠。

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務總監袁妙齡表示，會為準買家提供1%按揭金額的現金回贈、提供預先批核按揭服務、首4季財富管理服務費豁免，以及成為該行紫鑽信用卡客戶。

被問及未來一個月港元拆息及定存息率走勢，中信銀行(國際）個人及商務銀行業務存貸產品執行總經理嚴偉德預期，料折息年底將會慢慢回升。