黃竹坑滶晨首輪標售17伙套10億　呎價4.8萬貴絕港島南岸

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，今日（27日）公布首輪招標結果。項目首輪標售17伙，共吸金10.5億元，個別成交呎價高達4.8萬元。項目暫會維持以招標形式發售。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目最新成功以招標形式售出17伙單位，合共套現約10.5億元。單位成交價由4,192.8萬至8,188.8萬元，呎價由33,250至48,000元，每伙平均成交價近6,200萬元，平均呎價近4萬元，創本年度首個單日標售逾10億元超級豪宅新紀錄。部署方面，項目計劃暫維持以招標形式發售。

錄5組大手客、最大手斥1.47億買2伙四房

首輪標售中項目更共錄得五組大手客，均連購兩伙單位，當中最大手富豪客為一名外籍買家，斥資1.47億元買兩伙單位。涉及的單位包括第1A座37樓P2單位，屬四房雙套連工人房連洗手間，實用面積1,706平方呎，售價約8,188.8萬元，呎價約4.8萬元，造價創港島南岸系列近4年新高，呎價亦為近兩年區內新指標。

另一伙單位為第1A座37樓P1單位，實用面積1,536平方呎，屬四房雙套連工作間連洗手間，售價6,543.36萬元，呎價4.26萬元。

在已推出的單位中，目前僅餘最後三伙第1A座38樓至40樓P2單位待沽。

新世界發展營業及市務部總監何家欣。