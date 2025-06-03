恒景花園三房減價後獲5組客出價、終628萬沽 上手28年帳賺235萬
撰文：黃祐樺
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二手市場氣氛回暖，葵涌恒景花園一伙原則三房戶，獲四至五組準買家出價，最終以628萬元沽出單位，呎價12,077元。上手業主持貨28年，轉手帳賺約234.9萬元離場。
恒景花園三房628萬沽
中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為恒景花園高層F室，實用面積520平方呎，原則屬三房間隔，業主在今年4月以695萬元叫價放盤，但因受銀行估價保守629萬元影響，減價至660萬元，終以628萬元沽出，呎價12,077元。代理透露，放盤期間曾吸多組買家洽詢，當中有四至五組準買家出價介乎618萬至625萬元。
↓↓恒景花園高層F室↓↓
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買家洽談數天加價18萬
最終有買家洽談數天，由初始610萬元逐步加價至628萬元。代理指，雖然業主仍堅持645萬元，但最終被買家誠意打動，願意以628萬元成交單位。
據悉，原業主於1997年以393.1萬元的買入，持貨至今28年，是次轉手帳面獲利約234.9萬元，單位期內升值近60%。
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