紀惠湯文亮再減磅　舂坎角豪宅華翠海灘別墅索價15億　4個月劈5億

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，新近再放售旗下豪宅物業，舂坎角海天徑3至7號華翠海灘別墅，最新委託仲量聯行，以要約形式放售該大型豪宅獨立地段地皮，提交要約截止日期為7月29日中午12時正。仲量聯行香港主席曾煥平表示，該項目意向價約15億元。



值得留意，上述豪宅物業在2月份曾叫價20億元，反映最新叫價15億元，較四個月前減價25%或5億元。



該物業於1977年落成，現由12個分層單位及18座洋房組成，地盤面積約102,000平方呎，最大可建樓面面積約57,375平方呎，總實用面積約55,914平方呎。

12個A型分層單位的實用面積均為1,469平方呎；12座B型洋房的實用面積均為1,872平方呎；至於6座C型洋房實用面積均為2,637平方呎。現有地皮的最高地積比率約為0.56倍。

物業將以「現狀」連租約或許可證（如有）出售。目前，12個分層單位中有8間持有租約，4間交吉；18座洋房中有14座連租約，4座交吉。

舂坎角海天徑3至7號華翠海灘別墅。（仲量聯行提供）

舂坎角海天徑3至7號華翠海灘別墅。（仲量聯行提供）

料吸引投資者及發展商追捧

仲量聯行香港主席曾煥平表示，華翠海灘別墅為目前私人市場上唯一放售的最大型豪宅獨立地段地皮，佔地逾10萬平方呎，有利發展商裁剪佈局，發展超豪宅項目。預期將吸引投資者及發展商追捧。

仲量聯行香港資本市場部執行董事陳柱衡則指，現時豪宅租金持續上升，買家可購入重建後，保留作收租用途，回報也極具吸引力。

舂坎角海天徑3至7號華翠海灘別墅。（仲量聯行提供）

紀惠花近30年統一業權

舂坎角華翠海灘別墅由紀惠集團於於1988至2016年花近30年才統一業權。據了解，紀惠早於1988年起收購舂坎角華翠海灘別墅，最初以共約9,800萬元購入25伙，直至2016年成功以約7,800萬元購入最後一伙，成功統一業權。

紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮。

翻查資料，由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，近月頻頻放售旗下房地產資產，如在5月底代理出售南區赤柱灘道8號物業，涉及3幢3層高低密度住宅，共9個單位及設有10個車位，意向價5.2億元，較六年前買入價貴4%。

而早前紀惠已錄得兩宗蝕讓個案，包括在5月底以以2,880萬元沽出跑馬地景光街地舖，較2008年8月買入價4,600萬元，帳面貶值約1,720萬元或37%；而在5月中則以「蝕讓價」3,880萬元沽出中環租庇利街一個面向中環街市的地舖。集團早於2011年1月斥資7,280萬元買入舖位收租，持貨勁蝕3,400萬元，舖位樓價大幅貶值近一半。