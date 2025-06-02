盛滙李根興再見血！近3個月十間舖全部蝕讓　貶值半億、平均蝕25%

盛滙商舖基金創辦人李根興近月積極減磅，過去3個月累積沽出10間舖位，套現合共約1.56億元，較總買入價2.075億元，帳面蝕讓5,150萬元，平均蝕讓幅25%。李根興指，當中有7間舖位由內地買家承接。



李根興表示，近月再沽出5個舖位，包括筲箕灣道180號地下1號舖、半山般咸道59-61號地下D號舖、土瓜灣浙江街31D號舖、新蒲崗爵祿街116-118號裕富大廈地下01B號舖、上環禧利街23號地下，每間舖蝕讓幅度約12.8%至43.5%。

新蒲崗爵祿街舖狂蝕43.5%

其中蝕得最勁為新蒲崗爵祿街116至118號裕富大廈地下01B號舖，租客為熱狗店，建築面積220平方呎，成交價650萬元。舖位2019年7月買入價為1,150萬元，蝕讓43.5%。

↓↓盛滙李根興近月蝕讓個案↓↓

盛滙商舖基金創辦人李根興。（張浩維攝）

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目前沽舖套現2億至3億

對於上述舖位蝕讓，李根興坦言「輸錢也要輸得積極！」他指，舖市售價較疫前高位回落4成。今年該基金也要面對現實蝕沽，今年目標總數要沽出約2億至3億元的舖位，目前已經完成超過一半，未來希望再換入優質香港街舖，寄望年底前從新出發。

李根興又指出，自基金2016年成立以來，至今已買入及賣出221間香港街舖，涉資36.3億元。這一輪蝕讓潮之前，平均賣出商舖升幅是25%，奈何最近由於銀行信貸收緊及保持基金贖回流通性，因此要蝕沽套現。又指做基金不能死守。為保持基金流通性，必須貨如輪轉。

保持積極心「香港總有睛天」

與樓按相關的一個月HIBOR今日報0.88893厘，李根興認為，市場普遍預期美國在第三季減息，而本港上月私人住宅樓價指數按月升0.35% ，結束4個月連跌，相信各樣利好因素有助樓市舖市成交。又指會保持積極心，繼續換貨「香港總有睛天」。