薄扶林Jessville 32伙沽清吸金逾9.7億　「四叔」女婿2億買特色戶

由譚雅士家族持有的薄扶林道128號項目Jessville大宅和Jessville大廈，合共全盤32伙已全數沽清，吸金逾9.72億元。



當中Jessville大廈全數28伙全數招標沽出，合共套現約7.65億元，成交價2,398萬元至3,588萬元，折合平均呎價19,591元。

恒地「四叔」女婿2.07億買4伙Jessville大宅

至於其餘4伙屬有逾90年歷史的三級歷史住宅Jessville大宅，亦於2024年3月以2.07億元沽出，買家為已故恒地創辦人「四叔」李兆基的女婿、順豪物業投資有限公司主席鄭啓文。當時鄭啓文更指，香港住宅市場的價值長時間被低估，作為一個國際城市，相信有很大的升值空間。

Jessville大廈。

全盤32伙 設4伙古堡特色戶

至於項目提供32伙單位，當中大廈提供28伙，大宅則為4伙特色戶。涵蓋三房及四房間隔，實用面積由1,358至2,960平方呎。大廈每層分A、B室，分別為1,431平方呎及1,358平方呎。

Jessville大宅提供4伙特色戶、由已故恒地創辦人「四叔」李兆基女婿鄭啓文在2024年3月以2.07億元買入。

最大特色單位2960呎

至於，古堡的地面2伙特色單位均設有私家花園及陽台，實用面積2,262平方呎及2,335平方呎，連234平方呎花園，及567平方呎花園。全盤最大的單位則來自古堡的1樓B室，實用面積2,960平方呎，外接438平方呎的露台。

據了解，古堡Jessville Manor於1931年落成，是一座擁有91年歷史的府第，同時亦為三級歷史建築，由香港大律師和政治家譚雅士建造，並以其妻杜佩珍的英文名字命名。