旺角雋薈連環撻訂14伙開放式、殺訂656萬　發展商變相減價2成重推

新盤市場錄得連環撻訂個案。益兆集團及俊和合作旗下的旺角新盤雋薈，新近連錄14伙撻訂，樓價共涉6,562.2萬元，涉及的撻訂金額約656萬元。當中有9伙單位已經減價重新售出，最高累減超過2成。



成交記錄冊顯示，項目連環錄得14伙撻訂，單位均為開放式戶型，成交價由363.7萬至611.3萬元。該批單位原於2022年售出，最新分別於本月初正式終止成交，全數單位均遭沒收10%訂金，發展商合共殺訂約656萬元。

修改價單提供額外18%至20%折扣優惠

項目隨即更改價單，將該批撻訂單位列作特選單位，並額外提供18%至20%折扣優惠，即變相減價重推，最終直至今日成功重售9伙單位。

當中3樓A室為平台特色戶，實用面積228平方呎，連178平方呎平台。單位原於2022年1月以611.3萬元沽出，最新撻訂後則以455.3萬元重售，呎價19,969元，較撻訂前大幅減價156萬元或25.5%。

雋薈示範單位。