3枱客爭青衣灝景灣遺產貨三房　附200萬豪華新裝　終仍要蝕四球走

市場交投回暖，部分低價單位獲得多組賣家爭購。青衣灝景灣一伙遺產貨三房單位，新近以969萬元沽出，呎價14,208元，平市價一成。原業主於3年前買入單位，帳面蝕讓179萬元，單位貶值16%。不過若連同裝修費及使費計算，料實際需損失400萬元離場。



美聯物業首席聯席區域經理樊志聰表示，該單位為灝景灣7座中層D室，實用面積682平方呎，三房間隔，向東南，望藍巴勒海峽海景及維港海景。

據悉，單位屬遺產貨，原先叫價988萬元，放盤一星期後同時獲3枱客出價爭。最終來自區内分支家庭的買家成功議價19萬元，以969萬元承接，折合呎價14,208元。

↓↓灝景灣7座中層D室↓↓

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買入後斥200萬豪裝、實蝕400萬離場

代理指，原業主買入單位後隨即將單位進行全面翻新，裝修費用高達約200萬元，因此可見單位裝修的家具均非常新淨並富有設計感。加上單位本身景觀優質，外望海景，所以是次單位成交價較市價低出約1成。

原業主於2022年7月以1,148萬元購入單位，持貨3年現轉售帳面蝕讓179萬元，單位期内貶值16%。若連同裝修費稅務等使費計算在内，料原業主實際需損失約400萬元離場。

青衣灝景灣。（資料圖片）

青衣灝景灣。（資料圖片）