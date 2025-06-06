私人住宅連續兩月「零新申請」　美聯：供應充足致減慢樓花申請

美聯物業研究中心發表最新研究報告，根據綜合地政總署資料顯示，繼4月未有預售樓花同意書的新申請後，5月狀況仍然持續，連續兩個月內出現「零新申請」。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年新申請預售樓花的步伐放緩，截至今年頭5個月計算，合共只有1,312伙樓花申請，2月和3月亦分別只有213伙及112伙新申請，較去年同期合共4,318伙大跌70%。劉嘉輝認爲原因可能歸於樓市短期供應多，發展商選擇減慢樓花申請預售。

圖：每月新申請預售樓花的私人住宅單位數目（資料來源：美聯物業）

5月同時出現零「新申請」及「批出」 供應仍然高企

在獲批預售樓花方面，今年5月同樣出現零獲批，即同時出現「零新申請」及「零批出」，對上一次同樣情況出現於2022年2月，相隔3年後再次發生。

表：已批出預售樓花同意書但尚未發售的私宅單位及累積貨尾單位按月變化（資料來源：美聯物業）

劉嘉輝表示，雖然5月份仍然有「零批出」，但樓市短期供應還處於高位水平，相信發展商依然會積極「去庫存」。

根據資料顯示，截至5月尾，雖然已批出預售樓花但尚未發售的私人住宅單位較按月回落約10.7%，但單位供應仍綠得14,547伙，僅比上個月少1,743伙；同時間單位累積貨尾量約21,442伙，只比今年4月綠得22,173伙減少約3.3%。兩者合計可隨時推售的新盤單位數目仍共錄35,989伙，僅減少約6.4%。