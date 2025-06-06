私人住宅連續兩月「零新申請」 美聯：供應充足致減慢樓花申請
撰文：李健民
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美聯物業研究中心發表最新研究報告，根據綜合地政總署資料顯示，繼4月未有預售樓花同意書的新申請後，5月狀況仍然持續，連續兩個月內出現「零新申請」。
美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年新申請預售樓花的步伐放緩，截至今年頭5個月計算，合共只有1,312伙樓花申請，2月和3月亦分別只有213伙及112伙新申請，較去年同期合共4,318伙大跌70%。劉嘉輝認爲原因可能歸於樓市短期供應多，發展商選擇減慢樓花申請預售。
5月同時出現零「新申請」及「批出」 供應仍然高企
在獲批預售樓花方面，今年5月同樣出現零獲批，即同時出現「零新申請」及「零批出」，對上一次同樣情況出現於2022年2月，相隔3年後再次發生。
劉嘉輝表示，雖然5月份仍然有「零批出」，但樓市短期供應還處於高位水平，相信發展商依然會積極「去庫存」。
根據資料顯示，截至5月尾，雖然已批出預售樓花但尚未發售的私人住宅單位較按月回落約10.7%，但單位供應仍綠得14,547伙，僅比上個月少1,743伙；同時間單位累積貨尾量約21,442伙，只比今年4月綠得22,173伙減少約3.3%。兩者合計可隨時推售的新盤單位數目仍共錄35,989伙，僅減少約6.4%。
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