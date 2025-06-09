換樓客870萬買海怡半島海景四房套　決定入市因為呢兩個原因

近日樓市交投活躍，十大藍籌屋苑海怡半島亦新增二手成交，最新有低層B室以870萬元沽出，呎價11,725元。據知，新買家因憧憬減息及鍾情海景單位決定入市。



新買家鍾情海景單位、憧憬減息

中原地產高級分區營業經理葉俊安表示，該單位為海怡半島低層B室，實用面積742平方呎，屬四房套間隔，經議價以870萬元成交。新買家為換樓客，鍾情海怡半島發展成熟，單位面向海景。加上有感近日拆息回落，認爲市場憧憬減息，便把握時機買入該單位。

原業主於2013年以1,670萬元購入兩伙並將毗鄰單位用於自住。最終持貨12年後決定分拆出售，該單位帳面獲利35萬元。

中原表示，新買家對面向海景的單位感到喜愛，加上認爲現在拆息回落，是入場的好時機。（資料圖片）

藍籌屋苑成交活躍

翻查海怡半島近期成交，6月份海怡半島怡暉閣低層A室，實用面積623平方呎，屬三房間隔，於6月4日以848萬元成交，帳面呎價13,612元，升值約1.3倍。