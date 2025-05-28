紀惠湯文亮續減磅　南區赤柱灘道8號豪宅索價5.2億、六年賣貴4%

近期樓市氣氛回升，本地老牌家族紀惠集團趁機再減磅。最新委託代理出售南區赤柱灘道8號物業，涉及3幢3層高低密度住宅，共9個單位及設有10個車位，意向價5.2億元，較六年前買入價貴4%。



該豪宅物業地盤面積約26,600平方呎，現有實用面積約18,852平方呎，以現狀部份交吉及部份連租約出售，意向價5.2億元。

合共9個單位 意向價5.2億元

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，赤柱灘道8號項目涵蓋3幢低密度住宅，均為3層設計，每層實用面積約2,095平方呎，並附設私人泳池，距離赤柱正灘僅約1分鐘步程。該物業共提供9個住宅單位及10個車位，總實用面積約18,852平方呎，現以5.2億港元放售，最大可重建面積可達19,950平方呎。

湯文亮胞姐廖湯慧靄持有 六年賣貴4%

資料顯示，該物業的註冊業主為WISDOM DEVELOP LIMITED（拓惠有限公司），其公司董事包括廖湯慧靄、廖偉芬及廖偉麟三人，均為紀惠集團核心關聯人士。值得留意的是，廖湯慧靄更為紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮之胞姐。該集團於2019年以5億元購入物業，目前放售，最新意向價較六年前買入價微幅上調4%。