黃竹坑滶晨首日收約1300票　超購近12倍

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，周六（7日）正式接受認購，是次採用網上登記形式收票，首日收約1,300個登記，按首張價單101伙計，超額認購近12倍。



發展商指，滶晨展銷廳及示範單位周六早上正式開放，開放前已有準買家排隊等候，截至晚上7時， 展銷廳已錄得逾 2,000人次參觀 ，當中包括本地投資者、外籍人士及中高產家庭客等 。

滶晨首張價單涉及101伙，折實平均呎價20,932元，戶型涵蓋兩房至四房，包括95伙兩房、2伙三房、4伙四房，實用面積455至1,261平方呎。單位定價由1,062.9萬元至4,655.9萬元起，呎價23,360元起，扣除最高20%折扣優惠，折實售價850.3萬至3724.7萬元起，折實呎價18,688元至29,238元起。首張價單中，78伙折實售價全數低於1,000萬元，68伙折實呎價低於2萬元。

對比嘉里（0683）及信置（0083）發展的港島南岸第二期揚海，於2021年8月樓市高位推出，當時折實平均呎價30,880元，即今次滶晨首批單位較4年前樓市高峰時平逾三成。