黃竹坑滶晨加推50伙　折實均價22028元　暫收2000票、超額12倍

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，加推2號價單，提供50伙，折實平均呎價22,028元，折實售價944.8萬元。該盤首兩日累收逾2,000票，按首兩張價單151伙數計，超額認購逾12倍。



新加推的2號價單，涉及1伙4房戶、6伙3房戶、43伙2房戶，實用面積486至1,261平方呎，價單定價1,181.1萬至4,442.5萬元，價單呎價24,206至35,230元，折實售價944.8萬至3,554萬元，折實呎價19,364至28,184元。該50伙折實平均呎價為22,028元，總值約6.14億元。

滶晨早前推出的首張價單涉及101伙，折實平均呎價20,932元，戶型涵蓋兩房至四房，包括95伙兩房、2伙三房、4伙四房，實用面積455至1,261平方呎。單位定價由1,062.9萬元至4,655.9萬元起，呎價23,360元起，扣除最高20%折扣優惠，折實售價850.3萬至3724.7萬元起，折實呎價18,688元至29,238元起。首張價單中，78伙折實售價全數低於1,000萬元，68伙折實呎價低於2萬元。

對比嘉里（0683）及信置（0083）發展的港島南岸第二期揚海，於2021年8月樓市高位推出，當時折實平均呎價30,880元，即今次滶晨首批單位較4年前樓市高峰時平逾三成。