屯門新盤一房當炒！業主曾獲現金回贈、扣使費8個月實賺23萬

市況回暖，市場屢錄短炒獲利個案。屯門新盤NOVO LAND一伙一房單位，於二手市場放盤15日即以380萬元沽出。原業主於去年10月買入，最終持貨8個月後成功賺錢離場，即使扣使費料仍實際23萬元離場。



美聯物業分行聯席區域經理李進豪表示，是次成交為NOVO LAND 3B期2A座低層C室，實用面積約292平方呎，屬一房間隔，外望園景。據知，原業主近期收樓隨即放售，15日後即以380萬元沽出，呎價約13,014元。至於新買家為「租轉買」的上車客。

↓↓NOVO LAND 3B期2A座低層C室↓↓

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當時入市獲不少發展商優惠

據知，原業主於2024年10月以約363.81萬元購入單位，當中獲發展商提供樓價3%「特別現金回贈」、最多樓價1.5%的「快樂大家庭現金回贈」、樓價1.5%的「提前付清樓價現金回贈金」等不同優惠。

扣除基本使費 料實賺23萬

代理指，如扣減發展商提供的優惠，單位一手折實成交價約347.4萬元。換言之，單位8個月升值32.6萬元或9.3%。如扣除包括代理佣金3.8萬元及5.56萬元稅務等費用，料實際仍賺約23.3萬元。

目前NOVO LAND約有60個放盤，入場門檻約330萬，實用面積236平方呎。