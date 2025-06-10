元朗本月二手交投45宗　Grand YOHO兩房660萬沽　九年升12%

在樓市市況升溫下，二手交投活躍，YOHO系列樓盤皆分別錄得帳面升值。元朗Grand YOHO一伙兩房戶最近以660萬元沽出，持貨9年，終賺69萬元，升值達一成。同時，YOHO Midtown則有三房單位以850萬元成交，帳面升幅達5.6%。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，該Grand YOHO 1座低層A室，實用面積498平方呎，兩房間隔，原業主曾叫價665萬元，經商議後最後以660萬元成交，平均呎價12,253元。

2016年買入價591萬

原業主於2016年9月以591萬購入該單位，持貨約9年後，帳面約賺69萬元，單位約升值12%。

王勤學指，Grand YOHO本月暫錄得5宗二手買賣成交，除了上述成交個案外，其餘4宗皆以蝕讓價售出，蝕幅由1.5至28%不等。

Grand Yoho 9 座及10座（梁鵬威攝/資料圖片）

元朗Grand Yoho。（資料圖片）

YOHO Midtown減10萬升值離場 家庭原因持貨僅1年

YOHO Midtown亦錄得新成交，其5座高層C室，實用面積約615平方呎，三房間隔，曾叫價860萬元，隨後原業主減價10萬元，終以850萬元易手，成交呎價爲13,821元。

原業主於2024年3月以805萬元購入該單位自用，但由於家庭原因，需要換樓。原業主僅持貨1年多，單位易手後帳面獲利約45萬元，帳面升值約5.6%。

元朗區樓市成交錄得增長 市中心舊樓升值3倍

王勤學表示，元朗區本月累錄45宗二手買賣成交，較上月同期多18%。當中樓齡達58年的元朗大廈高層6室單位升幅最大，該單位位於青山公路元朗段，面積爲615平方呎，爲西北坐向單位，並於2日以372.8萬元出售該住宅，成交呎價爲6,062元，帳面升值約378%。