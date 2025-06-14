滶晨今首輪賣138伙、即日全數沽清　大手客7900萬購8伙

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，將於今日（14日）首輪價單發售138伙單位，項目截收逾4,500票，以首輪價單賣138伙計，超額認購近32倍。



【16:00】市場消息指出，滶晨今日價單推售的138伙，已經全數沽清。

【14:03】據市場消息指出，已有約70伙獲認購。

【12:00】市場消息指，滶晨今日暫沽30伙。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，滶晨S組大手客時段，中原錄得兩組大手成交，以即供價計，最大手客斥資約7,900萬元購入8伙兩房戶；另一組則斥資約5,500萬元購入5伙兩房戶。

【10:00】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，滶晨首輪推售價單138伙，今日出席客群多元，X組及S組以投資客為主，B組用家佔7成。項目擁鐵路優勢，對上車客及投資者具吸引力，預料落成後呎租約70元起，租金回報達4厘，料今日可一Q清枱。

陳永傑表示，現階段為大手客組別，該行最大手客擬斥資約7,000至8,000萬元購入8伙兩房戶。

拆息回落自至今，供平過租明顯，不少換樓客及上車客加快入市步伐，待聯儲局減息，相信可為樓市帶來新一輪提振作用。一手定價吸引，現階段成交主要集中一手新樓及貨尾樓，料六月一手成交達2,000至2,300宗。二手則短期內會受壓，尋寶時期維持至6至7月。

【09:30】現場所見，已有不少準買家及代理到場等待進入售樓廠。

首輪發售138伙 入場費850.3萬

首輪價單發售138伙單位，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積455至1,261平方呎。單位定價1,062.9萬至4,655.9萬元，呎價23,360至36,922元，折實售價850.3萬至3,724.7萬元，折實呎價18,688元至29,538元。

另外，項目亦將於同日推出19伙單位進行招標，當中9伙為兩房平台特色戶，2伙為三房戶型，8伙為四房。

黃竹坑港島南岸第5A期滶晨。

價單發售分四個組別揀樓

首輪價單發售於今日早上9點開始，買家將會份X、S、A、B 四個組別揀樓，當中最優先揀樓的X組買家為項目招標買家提名所得，其次為S組，買家需購買指定2伙單位或任意3伙，最多可購買8伙單位。