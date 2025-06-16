餐飲倒閉上月商舖租務僅309宗連跌兩月　Cotton On 90萬逆市擴充

港人北上熱潮持續，本港餐飲及零售市道面對重大挑戰，加上月內有多所本港連鎖餐飲集團宣佈結業，觸發市場不安情緒升溫，部分租戶轉持觀望態度，以致舖位租務表現受壓，5月份商舖租務市場表現淡靜。



據中原(工商舖)統計，5月份商舖市場共錄得約309宗租賃成交，成交金額則錄得約2,890萬元，按月分別下調約6.9%及21.3%。中原分析，隨著多家內地餐飲及零售品牌來港開業，提振業內氣氛，期望能帶動本港商舖租務成交，加上暑假將至，部份品牌需物色舖位承租開業，預計6月份商舖租務表現將會穩步向上。



中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，5月份錄得309宗舖位租務成交，按月回落約6.9%，連跌兩月，按年則減少約13.2%；而成交金額則錄得約2,890萬元，按月回調約21.3%，按年下跌約24.8%。

時裝連鎖品牌Cotton On逆市擴充增租地庫

5月份商舖租務市場整體表現稍微回落，但月內仍錄得時裝連鎖品牌逆市擴充，租用中環皇后大道中110至116號永恆商業大廈地庫、低層地下及高層地下共3層樓面，涉及面積共約17,941平方呎，月租約90萬元。

據了解，該品牌Cotton On於2022年起租用低層地下及高層地下共約9,722平方呎樓面作為品牌旗艦店，月租約50萬元，是次續租相關樓面並增租地庫全層，以作擴充業務。該舖新舊呎租分別約為50.2元及51.4元，兩者租金水平相若，而與2014年商舖高峰期時相比，當時呎租約111.5元呎租，跌幅約55%。

Cotton On租用中環皇后大道中110至116號永恆商業大廈地庫、低層地下及高層地下共3層樓面，涉及面積共約17,941平方呎，月租約90萬元。

空置率方面，何氏指出，核心區空置率整體趨於平穩，按月未錄得太大變幅。當中，灣仔區空置率跌幅最大，5月份錄得4.53%，按月及按月分別減少0.04及0.43個百分點。

此外，中環空置率錄得6.68%，按月增加0.02個百分點，按年則下跌0.1個百分點；銅鑼灣空置率錄得5.98%，按月及按年分別增加0.05及0.18個百分點。

九龍區空置率方面，尖沙咀錄得6.23%，與上月相同，按年則大減1.82個百分點；而旺角則錄得8.31%，按月減少0.02個百分點，按年上升0.46個百分點。

何氏指出，新近內地餐飲品牌積極來港開拓業務，包括內地湖南菜品牌進駐灣仔開設內地以外的首間分店，於灣仔開設旗艦店；同時，全國有逾3,000間分店的內地茶飲品牌亦首度來港開業，並選址旺角核心地段。

此外，部分核心區巨鋪的現有租戶趁現時租金水平仍算理想，與業主商議續租，甚至選擇擴充經營，均為商舖租務市場注入強心針。何氏分析，核心區舖位租務成交理想，有助進一步刺激市場氣氛回暖，而即將到來的暑假亦能為本港旅遊及零售行業提供支持，預料 6月份商舖租務成交宗數及租金水平可穩步上升。