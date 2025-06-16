荃灣中心原則一房336萬沽　持貨12年帳升35％　一個原因賺多15萬

二手市場活躍，荃灣中心有原則一房原業主早前投資者買入但撻訂離場，原業主不但殺訂賺多15.8萬元，而即時加價22萬元最終以336萬元沽出，呎價10,370元。換言之原業主持貨12年，單位帳面升值88.5萬元。



投資者撻訂 業主賺多15.8萬訂兼加價再賣

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心4座中層H室，實用面積324平方呎，屬原則一房間隔。單位原本在5月售出以316萬元獲投資者買入並落訂樓價15.8萬元或約5%，及後因私人原因撻訂離場。

代理指，業主隨即於市場加價22萬元至338萬元放售。由於單位擁靚裝修，以及市場優質盤開始短缺，故即時再獲買家承接，最終以336萬元沽出，呎價10,370元。

↓↓荃灣中心4座中層H室↓↓

持貨約12年轉手帳面賺88.5萬

據知，原業主於2013年以247.5萬元買入，持貨約12年，是次轉手帳面獲利88.5萬元，單位升值約35.8％。鍾家豪指，因利率近日不斷回落,「供平過租」已不斷出現，荃灣區本月暫錄約55宗成交，當中近四為為「棄定存買樓收租」的收租客。