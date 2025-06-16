周末新盤錄202宗　黃竹坑滶晨首輪138伙沽清、26組大手客齊買75伙

周末有大型新盤進行銷售，刺激一手交投量。過去兩日（14日、15日）新盤市場錄得202宗成交，較上周的117宗上升73%。當中新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）及麗新發展（0488）合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨，於周六首輪銷售138伙，即日全數沽清，套現15.6億元。



黃竹坑滶晨於周六進行首輪銷售138伙，即日全數沽清，單日套現逾15.6億元。當日錄得共26組大手客購買2伙單位或以上，共涉75伙，其中最大手豪客斥資近8,000萬元連購8伙單位，另有3組大手客各購入5伙。按首輪銷售伙數計，大手客佔逾54%。

由於銷情理想，項目隨後加推第3號價單，涉77伙包括2伙四房戶、6伙三房戶及69伙兩房戶，實用面積476至1,261平方呎。單位折實售價909.9萬至3,501.4萬元，呎價約19,075至27,767元，改批單位定價輕微提價1至2%。

黃竹坑滶晨銷售現場情況。（代理相片）

屯門凱和山周末沽6伙

路勁地產及深圳控股(0604)合作的屯門掃管笏凱和山於周末沽出6伙單位，套現2,759萬元，當中有一半成交為特色戶。其中兩伙連天台單位於周日售出，分別位處第1座20樓H室，實用面積412平方呎，一房間隔，連天台面積211平方呎，以438萬元售出，呎價約10,631元。另一伙為1座20樓C單位，實用面積375平方呎，一房間隔，連143平方呎天台，成交價為401萬元，呎價約10,693元。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，該盤近期多宗成交中，不少為連天台特色戶型，預計短期內將加推更多同類型特色單位，以回應市場需求。

屯門凱和山。（黃祐樺攝）

何文田瑜一周日連沽3伙

華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期，於周日連沽3伙兩房戶，包括一伙連平台特色單位，位處3B座1樓D室，實用面積440平方呎，兩房間隔，平台面積241平方呎，享內園景觀。單位成交價1,197.99萬元，呎價約27,227元。

另外兩宗成交為兩房連梗廚間隔，分別為3B座6樓及25樓A室，實用面積均為519平方呎，成交價1,206.4萬及1,405.05萬元，呎價約23,245及27,072元。