黃竹坑滶晨加推新價單涉77伙　入場費909.9萬

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，昨日（14日）首輪價單發售138伙單位，即日全數沽清，料為近四年港島南岸首輪以價單發售沽清的新盤。發展商昨晚隨即加推新價單，涉及77伙。



新一張3號價單提供77伙，實用面積476至1,261平方呎，價單定價1,137.4萬至4,376.8萬元，價單呎價23,845元至34,709元，扣除折扣優惠20%，折實售價909.9萬至3,501.4萬元，折實呎價19,075至27,767元。

據代理透露，首輪共錄得26組大手客買2伙或以上，共涉75伙，其中最大手豪客斥資近8千萬元購入8伙，另錄得三組大手客各購入5伙。按首輪以價單銷售伙數計，大手客佔逾 54%。

↓↓滶晨昨日首輪價單銷售情況↓↓