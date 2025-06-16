利嘉閣地產：料下半年樓價止跌回升　中小型住宅升5%、豪宅升2%

利嘉閣地產今日（16日）發表2025年上半年住宅回顧及下半年趨勢前瞻。該行預計在多項利好樓市消息出現下，樓價已呈跌定回穩之勢，料下半年樓價會止跌回升，其中中小型住宅升5%，豪宅則升2%。



貿易戰未衝擊市場 上半年私宅登記創近3年半新高

利嘉閣地產董事胡栢榮表示，中美貿易戰曾一度對樓市帶來緊張氣氛，惟最後雷聲大雨點小，未有對剛需業主造成衝擊。截至六月，整體私宅買賣登記共有23,449宗，涉及金額約1,985.09億元，預計整個上半年最終料達26,804宗及2,104.21億元，將較2024年下半年的23,112宗及2,075.3億元分別升16%及1.4%，成交量方面創下近3年半新高，金額則是近2年次多。

物業印花稅放寬亦令交投增加，上半年一手私人住宅達7918宗，上半年一手私宅買賣登記累計已達7,918宗，預期整個上半年最終可錄8,837宗，料較去年下半年大升24%。至於成交額上半年料約779.65億元。

二手市場方面，首季按月均維持在2000餘宗水平上落，時至擴大100元印花稅涵蓋範圍措施出台後，則出現按月突破3000宗水平。上半年截至6月12日的二手私宅登記量錄得15,531宗，預期整個上半年最終可錄17,967宗，將較去年下半年增逾12%，為近3年半最旺。至於今年上半年二手私宅登記總值料達1,324.56億元，將較去年下半年的1,128.27億元增加17.4%。

左起：利嘉閣地產董事胡栢榮、 利嘉閣地產總裁廖偉強

樓價400至600萬新樓成交增9成

胡栢榮表示，今年細價新盤因印花稅放寬而受歡迎，400萬及至600萬組別升幅升90%，共錄3796宗登記；400萬元或以下組別則增76%，錄1562宗登記。上半年兩者共錄達5358宗，佔總數6成。

二手市場方面，1億元或以上成交錄71%升幅，由去年下半年的24宗增至今年上半年的41宗。至於400萬元以下者亦升16%，錄6,405宗。此外，因為一手細價新盤積極搶客，導致今年上半年二手私宅買賣佔比再度回落，由去年下半年的69%減至今年上半年的67%。

利嘉閣廖偉強：下半年中小型住宅樓價升5%

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，樓價已呈跌定回穩之勢，預期下半年中小型住宅樓價料漲3%至5%；豪宅樓價也看升2%，全年料平穩微升。

租金表現方面，在新增人才及內地和海外留學生，預期下半年中小型住宅租金料再升3%，即全年料升逾5%；而豪宅租金下半年也看升2%，全年料漲約3.5%。

在供樓負擔下降以及高才通學生增加下，預計下半年一手住宅登記量會升近1成半，料入年可達1.88萬宗，二手則增11%至2萬水平。在下半年整體一二手住宅登記量料升12%，至3萬宗；而全年總計料錄約5.68萬宗，可較2024年4.84萬宗升17%。