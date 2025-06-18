何文田瑜一．天海三房現樓示位採淺色主調設計 主人房可望維港景
撰文：李健民
出版：更新：
華懋集團及港鐵（0066）合作發展的何文田瑜一．天海開放給傳媒參觀，發展商開放兩伙示範單位，當中以米白色及淺灰色為主調，同時結合現代歐洲風格。位於18樓A室的三房套連儲物室屬現樓已改動示範單位，實用面積達968平方呎。客飯廳呈長形開則，間隔較寬敞實用。
以米白色及淺灰色設計主調
單位客飯廳亦連接約27平方呎的露台，配有落地玻璃趟門，可吸納室外自然光線。單位的玄關區域設有有弧形高櫃及旋轉鞋櫃，高櫃上方的大理石檯面亦擺放金屬雕塑。另飯廳亦擺放一張可容納6人的大理石餐桌，餐桌旁亦附設小型酒吧。
廚房屬梗廚設計，並連接儲物室及洗手間，同時設有獨立的冷氣機。而廚櫃均設有感應燈以及基本廚房家電。
+2
+2
睡房可望維港景 主人房可三邊落床
主人套房及睡房均與客廳相同方向，並擁有特大窗戶，有利採光之餘，亦可欣賞到維港景。主人套房設有雙人大床，可同時三邊方向上落，而兩側的床頭桌均設有大理石桌面和黃銅裝飾燈。同時內置衣櫃配有充足儲物空間，衣櫃旁亦設書桌區。
浴室採明廁設計 主人浴室設浴缸
浴室採用明廁設計，沿用選仿雲石紋理瓷磚打造牆身及地台，並配備浴室設備。主人浴室更設有浴缸。另外該單位亦設有書房，書房附設大窗戶，以增加採光。其牆身飾面採用簡單綫條，左右兩旁設置兩個弧型高櫃，以增加儲物空間。
+1
+1
何文田瑜一．天海累售582伙吸金93億 增設音響優惠價值310萬內地客「一約多伙」買何文田瑜一全層4伙、涉逾1.1億周末新盤錄202宗 黃竹坑滶晨首輪138伙沽清、26組大手客齊買75伙屯門新盤一房當炒！業主曾獲現金回贈、扣使費8個月實賺23萬周末新盤錄117宗 21 BORRETT ROAD四房雙套1.48億、呎價逾6.7萬