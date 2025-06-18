何文田瑜一．天海三房現樓示位採淺色主調設計　主人房可望維港景

華懋集團及港鐵（0066）合作發展的何文田瑜一．天海開放給傳媒參觀，發展商開放兩伙示範單位，當中以米白色及淺灰色為主調，同時結合現代歐洲風格。位於18樓A室的三房套連儲物室屬現樓已改動示範單位，實用面積達968平方呎。客飯廳呈長形開則，間隔較寬敞實用。



以米白色及淺灰色設計主調

單位客飯廳亦連接約27平方呎的露台，配有落地玻璃趟門，可吸納室外自然光線。單位的玄關區域設有有弧形高櫃及旋轉鞋櫃，高櫃上方的大理石檯面亦擺放金屬雕塑。另飯廳亦擺放一張可容納6人的大理石餐桌，餐桌旁亦附設小型酒吧。

廚房屬梗廚設計，並連接儲物室及洗手間，同時設有獨立的冷氣機。而廚櫃均設有感應燈以及基本廚房家電。

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睡房可望維港景 主人房可三邊落床

主人套房及睡房均與客廳相同方向，並擁有特大窗戶，有利採光之餘，亦可欣賞到維港景。主人套房設有雙人大床，可同時三邊方向上落，而兩側的床頭桌均設有大理石桌面和黃銅裝飾燈。同時內置衣櫃配有充足儲物空間，衣櫃旁亦設書桌區。

浴室採明廁設計 主人浴室設浴缸

浴室採用明廁設計，沿用選仿雲石紋理瓷磚打造牆身及地台，並配備浴室設備。主人浴室更設有浴缸。另外該單位亦設有書房，書房附設大窗戶，以增加採光。其牆身飾面採用簡單綫條，左右兩旁設置兩個弧型高櫃，以增加儲物空間。

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