收租客302萬買大角咀殘裝舊樓兩房　料回報逾5厘　跑贏銀行定存

租務旺季來臨，部分投資者入市低價舊樓物業收租。大角咀明德閣一伙兩房單位最新以301.8萬元沽出，呎價約10,300元。若按單位市值租金計算，新買家可享5.2厘高租金回報。



利嘉閣地產聯席董事盧振群稱，該單位為明德閣中層A室的二手成交個案，單位實用面積約293平方呎，兩房間隔，外望市景。單位最初開價330萬元放盤，新買家為收租客，睇中屋苑位置方便，容易租出。經雙方議價後，單位以301.8萬元成交，折合呎價約10,300元。

租金回報可高達5.2厘、但内裝殘舊需重新裝修

代理指，目前同類型單位市值租金約1.3萬元，若以成交價計算，預期租金回報可高達5.2厘。不過是次單位樓齡高，内部裝修非常殘舊，料新買家需再花費一筆重新裝修才能租出單位。

原業主於2003年沙士後以約60萬元買入單位，持貨22年至今轉售，帳面大幅獲利約241.8萬元離場，單位期內升值逾4倍。