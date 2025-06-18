杏花邨靚裝兩房648萬成交　業主慘蝕242萬走、樓價7年大瀉近三成

近年樓價徐徐下跌，高位買入的業主需蝕錢去貨。柴灣杏花邨一伙兩房單位最新以648萬元成交，呎價約11,846元。原業主於2018年樓價較高期間入市，持貨7年帳面慘蝕242萬元，樓價跌近三成。



中原地產分區營業經理鄭俊輝表示，上述成交單位為杏花邨41座中層4室，實用面積547平方呎，屬兩房間隔，外望泳池景。據瞭解，單位於本月初放盤，叫價650萬元，現以648萬元沽出，平均實用呎價11,846元。

↓↓杏花邨41座中層4室↓↓

附新凈裝修 樓價7年跌27%

代理透露，新買家為同區客，心儀單位質素，附裝修及望泳池景，遂快速決定買入自用。據放盤相片，單位狀態良好，裝修新凈，大廳空間闊落。另據網上銀行對該物業的估價，恒生網上估價為625萬元，而中銀估價為635萬元，即該物業最新成交價較估價賣貴約3.7至2.1%。

原業主則於2018年以890萬元購入單位，持貨7年，是次沽出帳面需蝕讓242萬元或約27%。鄭俊輝補充，不少當年買入單位的業主均需蝕足三成去貨。