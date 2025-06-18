永義紅磡學生公寓「森里」涉近200間房　海景雙人房月租6800元起

永義集團（1218）旗下位於紅磡漆咸道北學生公寓「THE QUAD 森里」推出招租，項目29層，提供近200個房間，當中海景雙人房月租約6,800元起。發展商表示，首批租戶將可於今年8月正式入住。另又落實本周五（20日）舉辦公寓開放日，開放參觀示範單位及推出租房優惠。



提供近200個房間 海景雙人房月租6800元起

永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，提供近200個房間，大部分房間可外望維港景，亦設有一人至二人房間隔，房內配備基本家電傢俬及提供每月房間清潔服務等。同時又提供長租方案，其租金亦已包括水費、電費及網費。

為配合項目出租，亦夥留學生長租公寓運營商iRENT集團合作，目前已開始接受入住申請，月租約6,800元起，首批租戶將可於今年8月正式入住。

計畫未來進一步加大學生公寓發展

官可欣續指，集團看好專才學生對優質公寓的強烈需求。為響應政府積極推動的「搶人才」計劃及「留學香港」策略，集團決定拓展專才學生公寓業務，致力為專才及留學生提供優越的住宿環境，並將持續拓展相關業務，並計畫未來進一步加大在學生公寓方面的發展。