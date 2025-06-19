新屯門中心兩房1.35萬租出 內地家長一舉動、打動業主減租三百蚊
撰文：李煥好
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踏入暑假租賃旺季，市場又錄內地生租盤個案。新屯門中心一伙兩房單位獲內地家長垂青，業主原開價每月1.38萬元。但由於該名家長願意預繳一年租金，於是業主主動減租300元，最終單位以1.35萬元租出，租金回報率達4厘。
祥益地產區域董事黃慶德表示，上述租賃單位為新屯門中心2座高層F室，實用面積455平方呎，採兩房兩廳間隔。據悉，單位日前獲內地家長垂青，該家長鍾情單位素質，內籠附雅裝以及面積寬敞，而且屋苑亦鄰近子女上學地點，方便往返，於是決定租入單位。
預繳一年租金 獲減租300元
該家長更表示願意預繳一年租金，合共逾16萬元。業主有見及此，減租300元至月租1.35萬元，呎租29.7元。代理補充，如以同類型單位銀行估價約401萬作計算，該單位的租金回報率高達4厘。
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