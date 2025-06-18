山頂Twelve Peaks洋房3.1億蝕放 設花園及泳池 低買入價1.4億
撰文：李明珠
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山頂區罕見有豪宅放售。山頂加列山道Twelve Peaks一幢單號洋房最新以「現狀」交吉形式私人協商放售，意向價3.1億元，呎價79,487元。據悉，業主於2018年買入單位，最新意向價較買入價低出1.4億元，7年貶值31%。
高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝表示，涉及的單位為Twelve Peaks單號洋房，實用面積約3,900平方呎，四套房間隔，整幢洋房享南區海景及開揚山景。
現時屋內設有名貴裝修及附設多款品牌廚具設備；而且設有室內獨立電梯、泳池﹑私人花園及2個車位等。物業現時以「現狀」交吉形式私人協商出售，意向價3.1億元，呎價79,487元。
内地客2018年買入價4.5億 現蝕讓三成放售
吳嘉輝補充，屋苑只由12幢獨立洋房組成，並設有住客會所，毗鄰山頂廣場，於2012年由新鴻基集團建成。其中一幢獨立洋房曾以平均呎價15.2萬元沽出，創下當時全亞洲最貴洋房紀錄。
據悉，業主為内地客，其於2018年以4.5億元買入洋房，現持貨7年放售，最新意向價較買入價低出1.4億元或31%。
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