港島客鍾情海景 670萬買深井豪景花園三房 上手9年帳面微蝕廿萬
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主。深井豪景花園有海景三房以670萬元沽出，上手持貨9年轉手帳面微蝕20萬元，單位期內貶值2.9%。新買家為港島客，因見單位望海景及工作需要決定入市。
晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，是次成交為深井豪景花園18座中層D室，實用面積947平方呎，屬三房間隔，外望東南海景，單位新近以670萬元沽出，呎價7,075元。
至於新買家為港島區用家，因工作需要經常經過青龍頭一帶，因見單位望東南海景，呎價亦只需7,000元，認為性價比高，經議價後決定入市。
持貨9年帳面微蝕20萬
參考同類面積成交單位為16座中層D室，實用面積相同，於2025年5月以651萬元沽出。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為638萬元，即最新成交價較估價高5%。
至於，原業主2016年以690萬元買入，持貨至今9年，是次轉手帳面蝕讓20萬元，單位期內貶值2.9%。
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